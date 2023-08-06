منظمة إنسانية أمريكية تطالب بمحاسبة الحكومات الأوروبية بسبب جحيم التغير المناخى

طالبت منظمة إنسانية أمريكية بمحاسبة الحكومات الأوروبية عمّا آلت إلية درجات الحرارة بسبب تفاقم أزمة المناخ العالمي، وذلك بعد أن احترقت أجزاء من الأرض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا.

وقالت منظمة Avaaz، في بيان لها اليوم: "الأرض تحترق!! دُقّ ناقوس الخطر من درجات الحرارة المميتة في أربع قارات. ففي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استعرت النيران مع ارتفاع درجات الحرارة إلى حدٍّ لا يحتمل".

وقالت المنظمة الإنسانية الأمريكية إن عددا من بلدان العالم يتعرض لحالة من استعار التغير المناخي، مشيرة إلى ما يحدث في دول العالم قائلة: "لقد طغى لون اللهب المخيف على السماء في الولايات المتحدة بفعل الحرائق، ولجأ سكان بكين إلى باطن الأرض هرباً من الحرّ، كما يعاني ملايين البشر من الجوع بسبب القحط الكبير في شرق إفريقيا.. وما هذه سوى البداية!".

وأشارت Avaaz إلى أن حجم التحدي الذي تعرضت له البشرية مع جائحة كورونا لا يقارن بحجم التحدي الذي يواجهه الإنسان والبيئة والكائنات الحية من الحيوانات والنبات، قائلة: "أودى وباء كوفيد بحياة الملايين، وأدّى إلى فرض الحظر في جميع أنحاء العالم، ولكن لا مجال لمقارنة ذلك بحجم الكوارث التي ستؤدي إليها أزمة المناخ المتصاعدة وما ستخلفه من تأثيرات سنعيش تداعياتها على مدى قرون".

وترى منظمة Avaaz الإنسانية أن حجم تحدي تغير المناخ كبير هو ما يجعل معركة الإنسان اليوم معركة وجودٍ وبقاء بكلّ ما للكلمة من معنى، مشيرة إلى أنه في ظلّ هذا الوضع الحرج لا مفرّ من تدخل سريع من جميع الفاعلين الرئيسيين والقيام بدورهم الحيوي، مع الأخذ في الحسبان ضرورة محاسبة الحكومات الأوروبية على تفاقم أزمة المناخ، والدفاع بكلّ قوة عن الأمازون في قمة المناخ التي تنعقد حالياً، لذا فإنّ الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمةً في تاريخ حراكنا.