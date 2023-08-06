الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غدًا.. تنس الطاولة الباراليمبى يسافر للسعودية للمشاركة فى بطولتها الدولية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يغادر المنتخب الوطني لتنس الطاولة الباراليمبي القاهرة، غدًا، متوجها إلى السعودية للمشاركة في بطولة السعودية الدولية، والتي تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس الجاري.

وتشارك مصر في البطولة ببعثة كبيرة مكونة 21 لاعبا ولاعبة هم إسلام رضا، أحمد المحص، خالد عبد السلام، سامح عيد، إيهاب محمد حسن، مروان نبيل، عبد الرحمن عبد الوهاب، سيد محمد أحمد، إبراهيم حمدتو ، ممدوح السيد، حسان حفني، حسام حسني، أيمن كمال، علا محمود، فائزة محمود، هناء أحمد، سماح عبد العزيز، لمياء شحاتة، هاجر إبراهيم، منى محمد، فوزية غمري، عصام محمود.

وتضم البعثة الجهاز الفني المكون من رامي جاسر المدير الفني للرجال، جمال زينهم المدير الفني للسيدات، نصر طويقي مدربا، محمد الصافي إداريا، ويترأس البعثة المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة والمشرف العام على النشاط الباراليمبي باتحاد تنس الطاولة.
وكان المنتخب قد دخل معسكرا تدريبيا مغلقا بالمركز الأوليمبي بالمعادي، استعدادًا للمشاركة في البطولة.

وقرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور، أن يشارك  في بطولة السعودية بأكبر بعثة منذ بداية مشاركاته في النشاط الباراليمبي استعدادًا لبطولة إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.

من جانبه  أكد المستشار عصام زيدان أن بطولة السعودية هامة كونها آخر بطولة كبرى قبل بطولة إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024، والتي تستضيفها مصر الشهر المقبل بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
إبراهيم حمدتو اتحاد تنس الطاولة أغسطس الجارى الأوليمبي الدكتور حسن مصطفي باريس 2024 تدريبيا
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