منها عدم تحمل البرد.. أبرز أعراض كسل وخمول الغدة الدرقية

تعتبر الغدة الدرقية واحدا من أهم أعضاء جسم الإنسان، وهي غدة تشبه الفراشة أو ربطة القوس، و توجد في الجهة الأمامية من الرقبة، وتتحكم بضغط الدم، ومعدل نبضات القلب، ودرجة حرارة الجسم، وكذلك الوزن، وغيرها من الوظائف الحيوية، ونقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن الغدة الدرقية بحسب موقع "health line" الطبي.

- مكان الغدة الدرقية

تقع الغدة الدرقية عند الإنسان في مقدمة الرقبة وتتكون من فصين متصلين، يرتبط الثلثان السفليان من الفصين برباط رفيع من الأنسجة يُدعى "برزخ الغدة الدرقية"، وتنتج الغدة ثلاث هرمونات، وهي هرموني الدرقية "ثلاثي يود الثيرونين T3 والثيروكسين T4" المحتوية على اليود والهرمون الببتيدي الكالسيتونين.

- كسل الغدة الدرقية

يبدأ قصور الغدة الدرقية عندما لا تقوم الغدة الدرقية بإنتاج ما يكفي من الهرمونات التي تقوم بتلبية احتياجات الجسم؛ مما يؤدي إلى تباطؤ في بعض وظائف الجسم، ويؤثر على الصحة بشكل عام وتتمثل الأعراض في:

- أعراض نقص أو خمول الغدة الدرقية

الشعور بالتعب والخمول والإعياء.

التعرض لزيادة الوزن رغم ضعف الشهية.

عدم تحمل البرد.

الشعور بالكآبة أو خمول العواطف.

التقلبات المزاجية.

الإصابة بالإمساك.

التعرض لآلام عضلية.

الإصابة بجفاف الجلد أو تقشره أو انتفاخه.

الشعور بوخز في أصابع اليدين أو القدمين.

عدم القدرة على تحمل المجهود الرياضي.

الإصابة بآلام في المفاصل.

بحة بالصوت.

عدم انتظام الدورة الشهرية لدى النساء.

جفاف الشعر وتقصفه.

- السبب في الإصابة بخمول الغدة

- تتمثل الإصابة بأحد أمراض المناعة الذاتية التي يقوم فيها الجسم بمهاجمة الغدة الدرقية "مثل: مرض هاشيموتو".

- العلاج السابق للغدة الدرقية، مثل: العلاج الإشعاعي، والجراحة أيضًا.

- وهناك أسباب أخرى أقل شيوعًا تتمثل في: "قلة اليود في الغذاء، الإصابة به منذ الولادة بسبب مشاكل خلقية، أمراض الغدة النخامية، وبعض الأدوية".