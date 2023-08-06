الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لُقبت بالولد الصغير.. تفاصيل إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما (فيديو)

تفاصيل إلقاء القنبلة
تفاصيل إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد تفاصيل إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما.

تفاصيل إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما:

ألقيت في أثناء الحرب العالمية الثانية.

تعد أول قصف بقنبلة نووية في تاريخ البشرية.

لقبت بالولد الصغير.

أسقطتها قاذفة أمريكية في 6 أغسطس 1945.

قوتها التفجيرية 20 ألف طن من مادة "تي إن تي".

أسفرت عن مقتل 140 ألف شخص بالمدنية من إجمالي 350 ألفًا.

تم تحديد الهدف النهائي قبل أقل من ساعة فقط من إسقاط القنبلة.

بلغت درجة الحرارة عن نقطة انفجار القنبلة ملايين الدرجات.

وضعت نهاية سريعة للحرب في آسيا باستسلام اليابان.

الناجون من القصف عرفوا بـ "هيباكوشا".

الناجون عانوا تسممًا إشعاعيًا وصدمات نفسية وتشوهات.

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