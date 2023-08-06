شروط المشاركة فى النشاط الرياضى بـ"أسبوع شباب الجامعات"

أعلنت جامعة حلوان عن الشروط العامة للمشاركة في النشاط الرياضي خلال "أسبوع شباب الجامعات".. هذا الحدث الرياضي المهم الذي يجمع طلاب الجامعات الحكومية المصرية في مكان واحد للمشاركة في مجموعة من الألعاب الرياضية.

الشروط الأساسية للمشاركة

تتضمن الشروط الأساسية للمشاركة في النشاط الرياضي خلال "أسبوع شباب الجامعات" النقاط التالية:

يجب أن يكون المشارك طالبًا في إحدى الجامعات الحكومية المصرية. لا يُسمح لطلاب الدراسات العليا بالمشاركة في الألعاب. يُسمح للطلاب بالمشاركة في لعبة جماعية وأخرى فردية. تُقام بطولة الألعاب الجماعية بنظام المجموعات في الأدوار الأولى ثم بخروج المغلوب في الأدوار النهائية.

الأماكن المخصصة للفعاليات

وتقوم جامعة حلوان بتخصيص عدد من الأماكن لتنظيم الفعاليات، إذ يتم تنظيم النشاط العلمي في المكتبة المركزية، حيث يقام المعرض العلمي ومسابقة الروبوت ومسابقة العرض التقديمي لأفضل ابتكار، بينما يتم تنظيم النشاط الاجتماعي في قاعة الدكتور عمرو عزت سلامة بمجمع الفنون والثقافة.

النشاط الرياضي

وتقام نهائيات الألعاب الجماعية (كرة اليد- الكرة الطائرة- كرة السلة) في الصالة المغطاة، ودوري المجموعات للألعاب الجماعية في الملاعب متعددة الأغراض، بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم تنس الطاولة في صالة التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية بالهرم.

أسبوع شباب الجامعات هو فرصة رائعة للطلاب للتواصل والتفاعل مع زملائهم من جميع أنحاء البلاد، من خلال المشاركة في الألعاب الرياضية، ويمكن للطلاب تعزيز مهاراتهم الرياضية والتعلم من خبرات الآخرين، وأشارت الجامعة إلى تطلعها إلى رؤية الطلاب الموهوبين يتنافسون في هذا الحدث الرياضي المهم.