الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شروط المشاركة فى النشاط الرياضى بـ"أسبوع شباب الجامعات"

أسبوع شباب الجامعات
أسبوع شباب الجامعات

أعلنت جامعة حلوان عن الشروط العامة للمشاركة في النشاط الرياضي خلال "أسبوع شباب الجامعات".. هذا الحدث الرياضي المهم الذي يجمع طلاب الجامعات الحكومية المصرية في مكان واحد للمشاركة في مجموعة من الألعاب الرياضية.

الشروط الأساسية للمشاركة

تتضمن الشروط الأساسية للمشاركة في النشاط الرياضي خلال "أسبوع شباب الجامعات" النقاط التالية:

  1. يجب أن يكون المشارك طالبًا في إحدى الجامعات الحكومية المصرية.
  2. لا يُسمح لطلاب الدراسات العليا بالمشاركة في الألعاب.
  3. يُسمح للطلاب بالمشاركة في لعبة جماعية وأخرى فردية.
  4. تُقام بطولة الألعاب الجماعية بنظام المجموعات في الأدوار الأولى ثم بخروج المغلوب في الأدوار النهائية.

الأماكن المخصصة للفعاليات

وتقوم جامعة حلوان بتخصيص عدد من الأماكن لتنظيم الفعاليات، إذ يتم تنظيم النشاط العلمي في المكتبة المركزية، حيث يقام المعرض العلمي ومسابقة الروبوت ومسابقة العرض التقديمي لأفضل ابتكار، بينما يتم تنظيم النشاط الاجتماعي في قاعة الدكتور عمرو عزت سلامة بمجمع الفنون والثقافة.

النشاط الرياضي

وتقام نهائيات الألعاب الجماعية (كرة اليد- الكرة الطائرة- كرة السلة) في الصالة المغطاة، ودوري المجموعات للألعاب الجماعية في الملاعب متعددة الأغراض، بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم تنس الطاولة في صالة التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية بالهرم.

أسبوع شباب الجامعات هو فرصة رائعة للطلاب للتواصل والتفاعل مع زملائهم من جميع أنحاء البلاد، من خلال المشاركة في الألعاب الرياضية، ويمكن للطلاب تعزيز مهاراتهم الرياضية والتعلم من خبرات الآخرين، وأشارت الجامعة إلى تطلعها إلى رؤية الطلاب الموهوبين يتنافسون في هذا الحدث الرياضي المهم.

الأحاديث النبوية الشريفة الجامعات الحكومية المصرية الجامعات الحكومية التربية الرياضية الألعاب الجماعية الدكتور السيد قنديل الدراسات العليا
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

النصر السعودى يكشف حقيقة مواعدة رونالدو لحليمة بولند

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

أحمد عمر هاشم لـ"الدستور": أنا بخير ومتواجد بالمستشفى لإجراء جراحة بسيطة

وفاة ربة منزل إثر مشاجرة بين زوجها ومدرس فى الشرقية

التحقيق فى واقعة غرق 3 شقيقات بكورنيش المعادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟