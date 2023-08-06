أستاذ اقتصاد: قناة السويس الجديدة أسهمت فى خفض وتقليل زمن الانتظار والمرور

قال الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية النقل الدولي واللوجستيات، إن قناة السويس الجديدة قللت زمن انتظار السفينة الذي كان يتراوح بين 8 و11 ساعة يوميًا، حيث قلت هذه المدة إلى 3 ساعات فقط، مما أسهم في خفض وتقليل زمن الانتظار والمرور.

زيادة القدرة التنافسية لقناة السويس

وأضاف إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن المستهدف من قناة السويس الجديدة زيادة الإيرادات لتصل إلى 13.2 مليار دولار سنويًا، وكل ذلك في إطار زيادة القدرة التنافسية لقناة السويس في مواجهة الطرق البديلة والمنافسة".

وأوضح أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية النقل الدولي واللوجستيات، أن قناة السويس كانت تستحوذ على 8% من التجارة العالمية قبل حفل القناة الثانية، لكن هذه النسبة زادت إلى 12.5% من حجم التجارة العالمية، وهو ما يؤدي إلى زيادة أهمية مصر الاستراتيجية، مشددًا على أن القناة ممر لوجستي وتجاري عالمي.