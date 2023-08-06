مراقب الملاحة بقناة السويس: لدينا 75% من حجم الكراكات على مستوى العالم

قال الربان هلال يحيى، مراقب الملاحة في قناة السويس، إن المزايا الملاحية لقناة السويس الجديدة هي أنها جعلت السفن تعبر في 11 ساعة بدلًا من 20 ساعة، مما يوفر وقتًا طويلًا.

وأضاف يحيى، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم استخدام 45 كراكة آلية تستخدم في الحفر تحت الماء، من جميع أنحاء العالم، والتي تمثل 75% من حجم الكراكات على مستوى العالم.

وأوضح مراقب الملاحة في قناة السويس أنه تم تكريك 72 ألف كيلو، 60 كيلو في الملاح، و35 ألفًا على الناشف.