الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد أبو زيد يلتقى وزير الرياضة لمناقشة طلبات قطاع الشباب بمنوف والسادات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التَقى النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الدكتور أشرَف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لمناقشة عدد من القضايا والطلبات الخاصة بقطاعي الشباب والرياضة بدائرة (منوف – سرس الليان – السادات) ورفع كفاءة وتطوير بعض مراكز الشباب، وصيانة مركز شباب الإخماس ورفع كفاءته وتطوير المبنى لخدمة شباب القرية والصالح العام، وكذلك توفير دعم مالى لنادى منوف الرياضى، حيث أن النادى يلعب بالدرجة الثالثة ولا توجد له أي موارد مالية.

جاء هذا فى ضوء نشاط النائب أحمد أبو زيد وتفاعله مع قضايا ومطالب المواطنين والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، و تقديم كافة أوجه الدعم للأهالي.

وسبق وعقد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب عن دائرة " منوف – السادات " لقاء جماهيريا مع أهالى قرى "زاوية رزين، ودمليج ، وبهواش" للاستماع لمشاكلهم ومناقشة عدد من  الموضوعات والقضايا والأمور التى تخص المواطنين بالقرى، وذلك للوقوف على العديد من احتياجاتهم الخاصة والعامة والتواصل معهم، مؤكداً حرصه على نقل مطالبهم إلى الجهات المعنية.

وخلال اللقاء، استمع النائب أحمد أبو زيد إلى أبرز المشكلات التي تواجه أهالي القرى، من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير الطرق ومدارس القرية وتوفير وسائل المواصلات، وتطوير مراكز الشباب.

وأكد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس  النواب على استمرار عقده  لتلك اللقاءات وحلقات النقاش للوقوف على أهم الاحتياجات والأزمات التي نمر بها لبحثها والوصول لحلول لها ونقلها للمسئولين وذلك في إطار الجهود المبذولة للتعريف بالحوار الوطني.

الشباب والرياضة النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب النائب أحمد أبو زيد تطوير مراكز الشباب لجنة الإسكان بالبرلمان وزير الشباب والرياضة
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

أحمد عمر هاشم لـ"الدستور": أنا بخير ومتواجد بالمستشفى لإجراء جراحة بسيطة

النصر السعودى يكشف حقيقة مواعدة رونالدو لحليمة بولند

أصحاب المحال المتضررة من انفجار أشمون: إهمال مالك المطعم سبب الحادث.. والخسائر كبيرة

"وعدها بالزواج وتهرب".. اعترافات المتهمين بخطف شاب بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟