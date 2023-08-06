أحمد أبو زيد يلتقى وزير الرياضة لمناقشة طلبات قطاع الشباب بمنوف والسادات

التَقى النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الدكتور أشرَف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لمناقشة عدد من القضايا والطلبات الخاصة بقطاعي الشباب والرياضة بدائرة (منوف – سرس الليان – السادات) ورفع كفاءة وتطوير بعض مراكز الشباب، وصيانة مركز شباب الإخماس ورفع كفاءته وتطوير المبنى لخدمة شباب القرية والصالح العام، وكذلك توفير دعم مالى لنادى منوف الرياضى، حيث أن النادى يلعب بالدرجة الثالثة ولا توجد له أي موارد مالية.

جاء هذا فى ضوء نشاط النائب أحمد أبو زيد وتفاعله مع قضايا ومطالب المواطنين والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، و تقديم كافة أوجه الدعم للأهالي.

وسبق وعقد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب عن دائرة " منوف – السادات " لقاء جماهيريا مع أهالى قرى "زاوية رزين، ودمليج ، وبهواش" للاستماع لمشاكلهم ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا والأمور التى تخص المواطنين بالقرى، وذلك للوقوف على العديد من احتياجاتهم الخاصة والعامة والتواصل معهم، مؤكداً حرصه على نقل مطالبهم إلى الجهات المعنية.

وخلال اللقاء، استمع النائب أحمد أبو زيد إلى أبرز المشكلات التي تواجه أهالي القرى، من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير الطرق ومدارس القرية وتوفير وسائل المواصلات، وتطوير مراكز الشباب.

وأكد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب على استمرار عقده لتلك اللقاءات وحلقات النقاش للوقوف على أهم الاحتياجات والأزمات التي نمر بها لبحثها والوصول لحلول لها ونقلها للمسئولين وذلك في إطار الجهود المبذولة للتعريف بالحوار الوطني.