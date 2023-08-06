أخبار الظهيرة|عُطل بالخط الثالث لمترو الأنفاق.. وتطبيق العمل من المنزل لترشيد الاستهلاك

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها من الأخبار، ويرصد "الدستور" أبرزها خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

عُطل بالخط الثالث لمترو الأنفاق.. وتأثر حركة القطارات

أعلنت الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق، عن وجود عطل في الخط الثالث مما يؤثر على حركة القطارات، جاء ذلك في رسالة مُسجَّلة عبر الإذاعة الداخلية جرى بثها في محطات المترو المختلفة، دون الإفصاح عن سبب العُطل.. للمزيد اضغط هنا.

اليوم.. تسليم شهادات الثانوية العامة بالمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تسليم طلاب الصف الثالث الثانوي شهادات الثانوية العامة 2023 في المدارس اعتبارًا من اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.. للمزيد اضغط هنا.

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية بالبنوك المصرية، وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. للمزيد اضغط هنا.

بريطانيا تعلن عن شراكة مع مواقع التواصل الاجتماعى لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلنت الحكومة البريطانية عن شراكة جديدة بين أجهزتها الأمنية وشركات مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى تعقب المحتوى على الإنترنت الذي يشجع على الهجرة إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية وخاصة بواسطة القوارب.. للمزيد اضغط هنا.

اليوم.. تطبيق العمل من المنزل للموظفين بقطاع البترول

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، تطبيق قررار رئيس مجلس الوزارء مصطفى مدبولي باعتبار يوم الأحد مـن كـل أسـبوع طـوال شهر أغسطس يـوم عمـل مـن المنـزل وتتابع الوزارة من صباح اليوم العاملين بالوظـائف الإدارية.. للمزيد اضغط هنا.