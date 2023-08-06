بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، تطبيق قررار رئيس مجلس الوزارء مصطفى مدبولي باعتبار يوم الأحد مـن كـل أسـبوع طـوال شهر أغسطس يـوم عمـل مـن المنـزل.

اليوم .. تطبيق العمل من المنزل للموظفين بقطاع البترول

وتتابع الوزارة من صباح اليوم العاملين بالوظـائف الإداريـة بـالمقرات الرئيسـيـة لكـل مـن الهيئـة المصـرية العامـة للبتـرول والشـركات القابضـة والهيئـة المصـرية العامـة للثروة المعدنيـة والشركات التابعـة انتظام عملهم بالمنزل.

وكشفت «البترول» عن أن القرار لا ينطبق علي العاملين بنظام الورادى وتتطلب طبيعة عملهم التواجد بصفة رئيسية، ويستثني من ذلك العاملون بالحقول ومواقع العمل والإنتاج الأخرى والمتعاملون مباشرة مع الجمهور، كما يجـوز لرؤسـاء الشـركات اسـتثناء اثنــين علـى الأكثر مـن الإداريــين بكـل إدارة مـن الإدارات الـذين تتطلـب حاجـة العمـل بـالمقرات الإداريـة ضـرورة تواجـدهم كالمسئولين عن المخازن، الإدارة الطبية، الخدمات، السلامة والصحة المهنية.