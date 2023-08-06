الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العلاج بالدفن فى الرمال.. تفاصيل السياحة العلاجية بواحة سيوة (فيديو)

واحة سيوة
واحة سيوة

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن واحة سيوة تشهد حالة من الرواج السياحي والعلاجي منذ بداية شهر يوليو مع بداية موسم السياحة العلاجية، والتي تعرف بالدفن في الرمال، وتستمر حتى منتصف سبتمبر من كل عام. 

ولفت صادق، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأحد، إلى أن حمامات الرمال تساعد في علاج أمراض الروماتيزم والروماتويد وآلام المفاصل وتنشيط الدورة الدموية وأمراض الرطوبة، إلى جانب السباحة في عيون المياه الكبريتية، التي تساعد في علاج الكثير من الأمراض الجلدية. 

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن المرضى وزوار الواحة يتوافدون من كافة محافظات الجمهورية والدول العربية والأجنبية، خلال موسم السياحة العلاجية بسيوة، إلى جانب الاستمتاع بالهدوء والطبيعة البكر والنمط البيئى الذى تحافظ عليه واحة سيوة والحياة البدائية التي تميز الواحة ذات الطبيعة الخلابة والآثار المتنوعة.

تنشيط الدورة الدموية وعلاج أمراض الصدفية

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن الدفن في رمال منطقة جبل الدكرور يساعد في علاج أمراض الروماتيزم والروماتويد وآلام المفاصل وأمراض الرطوبة، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية وعلاج أمراض الصدفية، ويستمر الدفن لمدة من 3 أيام إلى 8 حسب حالة الشخص الخاضع للعلاج، ويتم العلاج بالدفن في الرمال خلال أشهر الصيف ويفضل شهري يوليو وأغسطس.

السياحة العلاجية واحة سيوة العلاج بالدفن في الرمال تفاصيل الدفن في الرمال
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