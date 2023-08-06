إحالة تشكيل عصابى يتاجر فى النقد الأجنبى بمنشأة ناصر للمحاكمة

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة تشكيل عصابي، مُكون من 3 أشخاص، للمحاكمة الجنائية، بتهمة تجميع عملات أجنبية في منطقة منشأة ناصر.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بضبط سيارتين يستقلهما صاحب محل مصوغات ذهبية في محافظة البحر الأحمر، وشريكه تاجر ملابس، ومقاول، بعد القبض على المتهمين وتفتيشهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة، عثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية، بلغت قيمتها 14 مليونًا و401 ألف جنيه، و93,100 ألف يورو.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، وجمع الأول والثاني العملات الأجنبية من متحصلات بيع منتجاتهما من المحلات السياحية المملوكة لهما.

كما قام المتهم الثالث في القاهرة بالتوزيع على معارفه من راغبي الحصول عليها مقابل مكسب مادي، وتحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.