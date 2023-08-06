الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة تشكيل عصابى يتاجر فى النقد الأجنبى بمنشأة ناصر للمحاكمة

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة تشكيل عصابي، مُكون من 3 أشخاص، للمحاكمة الجنائية، بتهمة تجميع عملات أجنبية في منطقة منشأة ناصر.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بضبط سيارتين يستقلهما صاحب محل مصوغات ذهبية في محافظة البحر الأحمر، وشريكه تاجر ملابس، ومقاول، بعد القبض على المتهمين وتفتيشهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة، عثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية، بلغت قيمتها 14 مليونًا و401 ألف جنيه، و93,100 ألف يورو.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، وجمع الأول والثاني العملات الأجنبية من متحصلات بيع منتجاتهما من المحلات السياحية المملوكة لهما.

كما قام المتهم الثالث في القاهرة بالتوزيع على معارفه من راغبي الحصول عليها مقابل مكسب مادي، وتحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

تشكيل عصابي النقد الأجنبي محاكمة منشأة ناصر الاتجار النيابة العامة نيابة منشأة ناصر الجزئية محاكمة الجنائية عملات أجنبية عمليات شرطة النجدة محضر بالواقعة
ads

الأكثر قراءة

أحمد عمر هاشم لـ"الدستور": أنا بخير ومتواجد بالمستشفى لإجراء جراحة بسيطة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

تحريات لمعرفة مُلابسات الواقعة.. غرق 3 شقيقات فى النيل بكورنيش المعادى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

بلاغ ضد ناشرى فيديو "طلعت زكريا" بالذكاء الاصطناعى

تنسيق كلية إعلام من أدبي 2023.. الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى (تفاصيل)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟