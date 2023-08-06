الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بكرداسة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 3 سيدات وعامل في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى المحور اتجاه ميدان لبنان بمنطقة كرداسة، بمحافظة الجيزة.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود حادث أعلى المحور اتجاه ميدان لبنان، وانتقل المقدم محمد الجوهري، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أنَّه أثناء سير سيارة ميكروباص رحلات، يقودها سائق، 40 سنة، انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى انقلابها وإصابة 3 سيدات وعامل بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتمّ نقلهم إلى المستشفى لتلاقى العلاج.

وتمّ رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سيدات ميكروباص سائق مدير المباحث ميدان لبنان سيارة ميكروباص انقلاب
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