العبيدي لـ"الدستور": الدولة تعمل على ضبط المنظومة القانونية لجذب الاستثمار الخارجي لمصر (حوار)

أطلقت وزارة الهجرة الأسبوع الماضي، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، بمشاركة واسعة من جانب العديد من الوزارات والهيئات الحكومية ونحو ألف مصرى من أكثر من 56 دولة حول العالم.

وبالتزامن مع عقد المؤتمر حاورت “الدستور” أحد المشاركين في هذه النسخة من المؤتمر وهو بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج

ما هي مطالب المصريين في أوروبا وكيف يرون خطوات الإصلاح الاقتصادي لمصر؟

إن تيسير إصدار المستندات بالقنصليات المصرية في أوروبا هو أحد مطالب المصريين المقيمين بالقارة العجوز بالإضافة إلى ضرورة ربط الأجيال الجديدة في أوروبا بالوطن الأم، فهم ثروة قومية لم تعمل الدولة حتى اللحظة على الاستفادة من هذا القطاع الحيوي والهام خاصة وأنهم قد تلقوا تعليمهم في أرقى المدارس والجامعات الغربية وأن هناك نوابغ منهم تفوقوا تفوقا كبيرا.

رأيتم مصر والتطورات التي حدثت، كيف ترونها مقارنة بدول الخارج؟

مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد خطت خطوات هامة في طريق التطوير والإصلاح والبنية التحتية قد حظيت باهتمام كبير وضعت مصر في مقارنة حقيقية مع دول العالم المتحضر في الطرق الجديدة، وكذلك المشروعات القومية العملاقة التي عمل عليها الرئيس السيسي خطت بمصر خطوات كبيرة نحو الالتحاق بدول العالم المتقدم.



أسباب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج الفترة الماضية وما حل تلك المشكلة ؟

أنا أرى أن التضخم الذي حدث في أغلب دول العالم زاد من نفقات المصريين بالخارج في دول إقامتهم وهو ما عاد بالسلب على تحويلات العملة الأجنبية داخل مصر.



كم عدد المصريين في النمسا؟

اقترب عدد المصريين بالنمسا حسب بيانات غير رسمية من 50 ألف مصري، كلهم أسر حيث من النادر أن نجد أفرادا مصريين يقيمون بالنمسا وذلك نظرا لأن الجالية المصرية بالنمسا كانت قد غادرت إليها منذ عقود وكونت هذه الأسر.



هل ترى أن هناك معوقات للاستثمار في مصر وكيفية حلها؟

الدولة المصرية عملت في الآونة الأخيرة على ضبط المنظومة القانونية لجذب الاستثمار الخارجي إلى مصر، حيث قامت بتشريعات محفزة للشركات والأفراد الراغبين في الاستثمار داخل مصر، وإن كان هناك بعض المعوقات في هذا المجال الهام يأتي على رأسها العقلية التقليدية التي لا تتناسب مع المنظومة التشريعية التي سنتها الدولة.



أبرز مطالب المصريين في الخارج من مؤتمر المصريين بالخارج؟

هناك العديد من المطالب التي يعمل مصريو الخارج على تحقيقها، منها، على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء مظلة تأمينية للمصريين بالخارج خاصة للزملاء في دول الخليج العربي الذين يمكن أن يتعرضوا لأزمات متعددة، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء شركة مساهمة مصرية للمصريين بالخارج تلك التي تصب في صالح الدولة المصرية من ناحية وفي صالح المصريين بالخارج من ناحية ثانية، وكذلك هناك مطلب هام وهو ضرورة العمل على ربط الأجيال المصرية الجديدة بالوطن الأم فضلا عن ضرورة الاستفادة القصوى بهم حيث إنهم الأجدر على تسويق الدولة المصرية الجديدة التي يعمل على إقامتها الرئيس السيسي.