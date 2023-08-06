الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة أسيوط: تطبيق الكتاب الدورى الخاص بتنظيم العمل يوم الأحد

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم اليوم الأحد، تطبيق الكتاب الدوري رقم 95 لسنة 2023 والخاص بتنظيم العمل يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023، للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأشار المحافظ، إلى أن الكتاب الدوري نص على اعتبار يوم الأحد 6 أغسطس وحتى الأحد الأخير من شهر أغسطس لعام 2023، يكون العمل من المنزل (أون لاين) يوم الأحد من كل أسبوع لكل العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها وكذا مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب والجهات التابعة لها بنطاق المحافظة عدا الجهات التي تقوم بتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين بكل أشكالها وأنواعها ما لم يستجد بصدور تعليمات أخرى خلال الفترة الزمنية المُشار إليها، على أن يستثنى من ذلك مديريات الخدمات بصفة عامة مثل (الشئون الصحية والتربية والتعليم والتلعيم الفنى والتموين).

على أن يقوم مدير المديرية، بتقرير ما هو مناسب بشأن ذلك وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام بما لا يؤثر على أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يرونه محققًا للصالح العام وحسن سير العمل.

كما نص الكتاب الدوري على أن يُستثنى من هذه التوجيهات شاغلو الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية وكل مديريات الخدمات وموظفو الأمن وغرف العمليات وإدارة الأزمات ولجان الرقابة والتفتيش والمتابعة بهذه الجهات لأداء كل الأعمال المنوطة بها، بالإضافة إلى كل المختصين بالرصد والتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بجميع الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات التابعة لهما بنطاق المحافظة والمتغيرات المكانية وكل الجهات المختصة بذلك.

كما يلتزم بالحضور العاملين بمنظومة النظافة بالمحافظة وتنفيذ كل الأعمال المكلفين بها والتزام كل الجهات مديريات الخدمات بتواجد العاملين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور وبما لا يتسبب فى تعطيل الأعمال ومصالح المواطنين وتأدية الخدمات والأعمال مع الالتزام التام بكل الكتب الدورية الصادرة بشأن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

وتضمن الكتاب الدوري أيضًا ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية والالتزام التام بالكتب الدورية السابق إصدارها في هذ الشأن مع التأكيد على احتياطات استخدام المصاعد الكهربائية ومراعاة عدم استخدامها في توقيتات قطع الكهرباء المنشور على الصفحة الرسمية للمحافظة مع قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات كل في اختصاصه الجغرافي بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات.

استهلاك الكهرباء التربية والتعليم الخدمات المقدمة للمواطنين العمل من المنزل الشئون الصحية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المتغيرات المكانية الوحدات المحلية الوظائف القيادية ترشيد استهلاك الكهرباء رؤساء الوحدات المحل شاغلي الوظائف القيادية عصام سعد محافظ أسيوط
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