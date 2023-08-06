أخبار فاتتك| "العمل" تعلن عن 400 فرصة جديدة والأهلى يعاقب أحمد عبدالقادر

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، وتنوعت أخبار الصباح اليوم الأحد، ونرصد أبرزها في التقرير التالي من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- وزارة العمل تعلن عن 400 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة العمل، عن توافر 400 فرصة عمل جديدة للشباب حتى 36 سنة، بإحدى شركات الاستشارات والتدريب.

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- أول قرارات خالد بيبو.. الأهلى يعاقب أحمد عبدالقادر

أصدر النادي الأهلي، قرارًا صارمًا تجاه أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم عقب هجومه على الصفحات المنتمية للمارد الأحمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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- متحدث "الأوقاف": كل أوراق ومستندات الوقف آمنة تمامًا ولم تتضرر من الحريق

كشف الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن كواليس حريق أمس السبت الذي نشب في مبنى وزارة الأوقاف بوسط المدينة.

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- السعودية ترفع معظم أسعار النفط لآسيا فى سبتمبر

قررت السعودية، أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، رفع أسعار معظم نفطها الخام لآسيا في سبتمبر بعد إعلانها عن تمديد الخفض الطوعي للإنتاج لمدة شهر آخر.

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- باريس.. انفجار مبنى يؤدى لإصابة 5 أشخاص

أصيب خمسة أشخاص، في انفجار بمبنى سكني في شمال باريس، وفق ما أفادت الشرطة والحماية المدنية.

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مصرع وإصابة 3 بكسور وجروح فى حادث مرورى بالبحيرة

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 2 آخران بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق" مصر- الإسكندرية".

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