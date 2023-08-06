الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| "العمل" تعلن عن 400 فرصة جديدة والأهلى يعاقب أحمد عبدالقادر

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، وتنوعت أخبار الصباح اليوم الأحد، ونرصد أبرزها في التقرير التالي من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- وزارة العمل تعلن عن 400 فرصة عمل جديدة

فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توافر 400 فرصة عمل جديدة للشباب حتى 36 سنة، بإحدى شركات الاستشارات والتدريب.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

- أول قرارات خالد بيبو.. الأهلى يعاقب أحمد عبدالقادر

أحمد عبد القادر

أصدر النادي الأهلي، قرارًا صارمًا تجاه أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم عقب هجومه على الصفحات المنتمية للمارد الأحمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

- متحدث "الأوقاف": كل أوراق ومستندات الوقف آمنة تمامًا ولم تتضرر من الحريق

حريق مبني وزارة الأوقاف

كشف الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن كواليس حريق أمس السبت الذي نشب في مبنى وزارة الأوقاف بوسط المدينة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

- السعودية ترفع معظم أسعار النفط لآسيا فى سبتمبر

النفط

قررت السعودية، أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، رفع أسعار معظم نفطها الخام لآسيا في سبتمبر بعد إعلانها عن تمديد الخفض الطوعي للإنتاج لمدة شهر آخر.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط  هنا

- باريس.. انفجار مبنى يؤدى لإصابة 5 أشخاص

انفجار مبنى بباريس

أصيب خمسة أشخاص، في انفجار بمبنى سكني في شمال باريس، وفق ما أفادت الشرطة والحماية المدنية.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط  هنا

مصرع وإصابة 3 بكسور وجروح فى حادث مرورى بالبحيرة

سيارة إسعاف

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 2 آخران بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق" مصر- الإسكندرية".

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

الأوقاف السعودية النفط اسعار النفط باريس الاهلى وزارة العمل فرصة عمل جديدة
ads

الأكثر قراءة

درجات الحرارة اليوم الأحد 6-8-2023 فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 6-8-2023 فى البنوك المصرية

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

سعر الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه