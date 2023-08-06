الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص بكسور وجروح فى حادث مرورى بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 2 آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق" مصر_ اسكندرية" الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

 

نقلت الجثة والصابون إلى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون العام وحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

 

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و2 آخرين مصابين بجروح متفاوتة جراء حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالكيلو 84 اتجاه القاهرة، بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجاري عمل الفحوصات الطبية للمصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شخص مجهول الهوية وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد.

 

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من: “ أحمد وليد حسن،  16 سنة مصاب بكسر بالفقرات العنقية واشتباه ما بعد الارتجاج، حسين أحمد حسين، 70 سنة"، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهما إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي الإسعافات الأولية والعلاجات اللازمة وجاري المتابعه والطريق يعمل بشكل طبيعى، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات 

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