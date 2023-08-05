السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث "الأوقاف": كل أوراق ومستندات الوقف آمنة تمامًا ولم تتضرر من الحريق

حريق مبني وزارة الأوقاف
حريق مبني وزارة الأوقاف

كشف الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن كواليس حريق اليوم الذي نشب في مبني وزارة الأوقاف بوسط المدينة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت: "لا خسائر بشرية في حريق مبنى الوزارة ونشكر الحماية المدنية على سرعة التحرك".

وأضاف أن كل أوراق ومستندات الوقف آمنة تمامًا ولم تتضرر من الحريق، موضحًا أن الححج المتبقية وبعض المستندات آمنة تمامًا والآن جارٍ حصر التلفيات المادية بالمبنى.

 وأشار إلى أن المبنى فارغ ولا يوجد به أي عنصر بشري، لأننا انتقلنا انتقالًا كليًا للعاصمة الإدارية الجديدة بداية من أول يوليو الماضي.

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