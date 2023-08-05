السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تعلن عن 400 فرصة عمل جديدة

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، عن توافر 400 فرصة عمل جديدة للشباب حتى 36 سنة، بإحدى شركات الاستشارات والتدريب.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، 400 عامل مخازن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال أو متوسط.

وتحدد الشركة ساعات العمل، بـ 10 ساعات يتخللها ساعة راحة، و5 أيام عمل، ويومين راحة، والعمل بنظام الشفتات.

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ومواصلات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 26 شارع محمد المقريف، بجوار النادي الأهلي، مدينة نصر، أو الاتصال على 01155676884، والتواصل مع المدير المسئول  أحمد محمود.

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