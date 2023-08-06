الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

السعودية ترفع معظم أسعار النفط فى سبتمبر لآسيا

النفط
النفط

قررت السعودية، أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، رفع أسعار معظم نفطها الخام لآسيا في سبتمبر بعد إعلانها تمديد الخفض الطوعي للإنتاج لمدة شهر آخر.

وقالت شركة أرامكو النفطية العملاقة، إن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في سبتمبر بواقع 30 سنتا للبرميل عن أغسطس آب إلى 3.50 دولار للبرميل فوق متوسط ​​عمان/دبي.

وأضافت أن سعر البيع الرسمي إلى أوروبا ارتفع أيضًا دولارين للبرميل إلى 5.80 دولار لشهر سبتمبر أيلول فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، بينما ظل سعر البيع الرسمي إلى أمريكا الشمالية دون تغيير عند 7.25 دولار مقابل مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت.

وأعلنت السعودية، في وقت سابق، أن الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يوميًا سيستمر حتى نهاية سبتمبر، مضيفة أنه يمكن تمديده إلى ما هو أبعد من ذلك أو زيادته.

وبذلك سيبلغ إنتاج النفط في المملكة تسعة ملايين برميل يوميًا في سبتمبر.

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