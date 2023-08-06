الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باريس.. انفجار مبنى يؤدى لإصابة 5 أشخاص

انفجار مبنى بباريس
انفجار مبنى بباريس

أصيب خمسة أشخاص، السبت، في انفجار بمبنى سكني في شمال باريس، وفق ما أفادت الشرطة والحماية المدنية.

يذكّر الانفجار بآخر وقع في يونيو وأودى بثلاثة أشخاص بعد اشتعال النيران في مبنى وانهياره في منطقة قريبة من وسط باريس السياحي.

انفجار السبت في الدائرة الثامنة عشرة كان أقل قوة ولم يتبعه حريق، لكنه حطم نوافذ المبنى الذي تم تجديد واجهته مؤخرًا، بحسب مراسل وكالة فرانس برس في المكان.

ونقل المصابون الخمسة إلى المستشفى وتم إجلاء سكان المبنى الآخرين.

من جهتها، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في سبب الانفجار الذي يعتقد أنه حادث.

وقال نادل في مطعم مجاور لوكالة فرانس برس إنه سمع "دويا أعقبته سحابة غبار غطت الشارع بأكمله".

في يناير 2019، قضى أربعة أشخاص بينهم إطفائيان وأصيب 66 شخصًا في انفجار ناجم عن تسرب غاز دمر مبنى قرب وسط باريس.

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