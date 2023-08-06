مشاورات جدة.. تشكيل مجموعات عمل لمناقشة نقاط "صيغة زيلينسكى" لتسوية الأزمة الأوكرانية

كشفت مصادر أوروبية لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية اليومية ووفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية، النقاب عن بعض النتائج التي تم التوصل إليها في المشاورات التي استضافتها مدينة جدة يومي 5 و6 أغسطس حول تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا.

ووفقًا للمصادر فقد تم التوصل إلى ضرورة تشكيل مجموعات عمل لمناقشة نقاط "صيغة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي" لتسوية الأزمة.

وقالت المصادر الأوروبية إن عددًا من المشاركين في الاجتماع يعتقدون أن "احترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها يجب أن يكون أساس أي اتفاق سلام، فضلًا عن سيادة ميثاق الأمم المتحدة"، مضيفة "موعد اجتماع رؤساء الدول لم يتحدد بعد، لكنه قد يعقد قبل نهاية العام".

ويشارك في مشاورات جدة، ممثلون من أكثر من 30 دولة، من بينها البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

- "زيلينسكي" يؤكد أهمية المفاوضات الثنائية مع شركاء أوكرانيا على هامش اجتماع جدة

من جهته أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أهمية المفاوضات الثنائية مع شركاء بلاده على هامش اجتماع جدة، حيث توحيد رؤية المشاركين حول صيغة السلام الأوكرانية هي إحدى أهم المهام الأساسية للقمة، وفق قوله.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "إكس"، "اليوم هو يوم نشط آخر لجهودنا الدولية، يعمل فريقنا في جدة بالمملكة العربية السعودية في اجتماع مستشاري قادة الدول على صيغة السلام".

وأضاف "في المجموع، هناك 42 دولة ممثلة، هناك قارات مختلفة، ومقاربات سياسية مختلفة للشئون العالمية، لكن الجميع متحدون بأولوية القانون الدولي، ولهذا السبب اقترحت أوكرانيا صيغة السلام، لأنه يجب استعادة النظام الدولي القائم على القواعد، الذي انتهكه العدوان الروسي".

وتابع زيلينسكي: "من المهم جدًا أن تجري مفاوضات ثنائية مع الشركاء على هامش الاجتماع في جدة، شاكرين لوفدنا على هذا العمل، توحيد العالم هو إحدى أهم المهام الأساسية".