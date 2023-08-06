مصرع عامل أسفل عجلات القطار متأثرًا بجراحه بسوهاج

لقى عامل مصرعه أسفل عجلات القطار بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ لمركز البلينا بتحرير محضر من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن اصطدام قطار أسوان - القاهرة بالمدعو، "محمد. ح .ا .ع"، 34 عامًا عامل ومقيم بندر البلينا بمحافظة سوهاج، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة/ بندر البلينا، مما أدى إلـى وفاته متأثرًا بإصابته حيث أصيب ببتر بالقدمين.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذويه أفاد شقيقه المدعو، "علي. ح. ا. ع"، 38 عامًا، صاحب مقهى ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.