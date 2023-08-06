الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل أسفل عجلات القطار متأثرًا بجراحه بسوهاج

قطار
قطار

لقى  عامل مصرعه أسفل عجلات القطار بمحافظة سوهاج.

 تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ  لمركز البلينا بتحرير  محضر من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن اصطدام قطار أسوان - القاهرة بالمدعو، "محمد. ح .ا .ع"، 34 عامًا  عامل ومقيم بندر البلينا بمحافظة سوهاج، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة/ بندر البلينا، مما أدى إلـى وفاته متأثرًا بإصابته حيث أصيب  ببتر بالقدمين.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذويه أفاد شقيقه المدعو، "علي. ح. ا. ع"، 38 عامًا، صاحب مقهى ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق  ونفى الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

إدارة البحث الجنائي 30 عاما أسفل عجلات القطار ارتكاب الواقعة اصطدام قطار الداخلية السكة الحديد الشبهة الجنائية العثور على جثة بمحافظة سوهاج بمديرية أمن سوهاج
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