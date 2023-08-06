بعد شائعة وفاته.. آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

نفت أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية عن خبر وفاته، مؤكدين أن كل هذه الأخبار شائعات.



وقال مصدر مقرب من أسرة العالم الجليل، إن حالته الصحية في الوقت الحالي مستقرة، حيث إنه يتلقى العلاج في أحد المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية.



وأكد المصدر، أن الدكتور أحمد عمر هاشم، يجري الآن العديد من الفحوصات الطبية داخل المستشفى، من أجل الاطمئنان على صحته، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.