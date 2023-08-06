أبرزها "أثر الاغتراب فى القصيدة المعاصرة".. أجندة الدستور الثقافية اليوم

"أثر الاغتراب في القصيدة المعاصرة"، إحدى الإمسيات التي يحتشد بها اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي السابعة مساء، يحتضن اتحاد كتاب مصر بمقرها الكائن بشارع حسن صبري بالزمالك، أمسية ثقافية بعنوان "دفاتر العابرين.. أثر الاغتراب في القصيدة المعاصرة"، بمشاركة الشاعرين وليد ثابت ونادي حافظ، وتتضمن الأمسية قراءات شعرية في حضرة الاغتراب وأثره في القصيدة المعاصرة.

ــ شارع ذو اتجاه واحد بمركز الحرية للإبداع

في سياق متصل، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحريدة للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السابعة مساء، أمسية لمناقشة المتتالية القصصية "شارع ذو اتجاه واحد"، للكاتبة دعاء عثمان، ويناقش المتتالية كلا من: الكاتبة دكتورة سمية رمضان، والناقد دكتور محمد عبد السلام، ويدير الأمسية الكاتب محمد عبد العظيم.

ــ أجازة سعيدة بسينما الهناجر

وبالتزامن مع الاجازة الصيفية، يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برنامج "أجازة سعيدة"، والذي ينطلق في الحادية عشرة صباح اليوم بسينما الهناجر وتستمر فعالياته حتى الخميس 10 أغسطس.

تتضمن الفعاليات أنشطة ثقافية وفنية متعددة للأطفال، منها: ورش رسم، تصنيع عرائس، ماسكات ، وحلى ، بالإضافة إلى عروض سينمائية يومية لأفلام الأطفال.

تبدأ أولى الفعاليات بعرض فيلمى "بوب و ميما"، "يحيي وكنوز" ، يعقب العرض ورشة تعليم رسم إشراف إسراء عماد، وورشة مكرمية إشراف سها علما.

ــ توقيع ومنافشة كتاب "الشوارع الخلفية"

وفي الثامنة مساء، تحتضن مكتبة البلد، بمقرها الكائن بشارع محمد محمود، أمام الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، أمسية لمناقشة وتقيع كتاب "الشوارع الخلفية.. عن المهمل والمسموم في تاريخ مصر 1882 ــ 1952"، للكاتب الشاب محمد الشماع، ويناقش الكتاب ويدير الأمسية الكاتب السيناريست محمد هشام عبية.

ــ سيرة ومسيرة الفنان عبد الله بولا

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تعقد بمركز الصورة المعاصرة، أمسية حول الفنان التشكيلي والكاتب السوداني عبد الله بولا، ويشارك فيها كل من الكتاب والفنانين: نجاة محمد علي، وجدي كامل، محجوب حسين، تيسير النقاش، أميرة أحمد.

تتضمن الأمسية شهادات يقدمها رفاق عبد الله بولا وأصدقائه ممن شهدوا أعماله خلال مراحلها المختلفة، وخبايا عمليات الإنتاج في علاقتها بإحداثيات المشهد الثقافي.

كما تتطرق الأمسية إلي الحديث عن كتاب «حوارية لاهاي، مرافعة في حق المثقفين السودانيين»، والذي دافع فيه عن إسهامات المثقفين في السودان المعاصر بمواجهة تيار يسعى لـ«تسليبهم»، والتقليل من حجم وتأثير إسهاماتهم.

يضم الكتاب مقالات نشرتها صحيفة الخرطوم في عام 1998، حين كانت تصدر في القاهرة، وقد أثارت حينها اهتمامًا واسعًا في أوساط المهتمين بالثقافة وبتعريف المثقف ودوره المنتظر في المجتمع.

ــ "مهندس البهجة" في جمعية نقاد السينما

وفي السادسة والنصف مساء، تعقد بجمعية نقاد السينما المصريين، بمقرها الكائن في 36 شارع شريف، أمسية ثقافية سينمائية لمناقشة كتاب "مهندس البهجة.. فؤاد المهندس ولا وعي السينما"، والصادر عن دار المرايا، للكاتب الشاعر دكتور وليد الخشاب.

ويعرض الكتاب ويناقشه الكاتب حسام الخولي، ويتناول الكتاب أعمال فؤاد المهندس في المسرح والإذاعة والتلفزيون، كما يحتفي بإنتاجه، لكن تركز الدراسة على أعمال فؤاد المهندس السينمائية، لا سيما في فترة نجوميته الكبرى على الشاشة في الستينات والسبعينات، وخصوصًا في إطار الثنائي فؤاد المهندس/شويكار.



ــ خريطة عروض المهرجان القومي للمسرح المصري

تبدأ العروض في السادسة مساء، على خشبة قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، والعرض المسرحي "المشهد الأخير"، وفي الثامنة مساء، وبقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة أيضًا، عرض "مارا صاد".

وفي السادسة مساء، يعرض علي مسرح السلام بشارع القصر العيني، عرض "القمر لو غاب"، وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ تستقبل خشبة مسرح الغد عرض "سالب واحد".

كما يشهد مسرح السامر في الثامنة مساء عرض "مسافر ليل".

في العاشرة مساء يحتضن مسرح مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بزرض الجزيرة، عرض "راس العش".

ــ متاهة الجد قلندول بنادي أدب آفاق اشتراكية

وفي الثامنة مساء، يحل الكاتب يوسف وهيب، في ضيافة نادي أدب آفاق اشتراكية، لمناقشة روايته "متاهة الجد قلندول".

يناقش الرواية الدكتور صلاح السروي أستاذ الأدب المقارن والحديث بجامعة حلوان، وتدير الندوة الكاتبة بهيجة حسين.