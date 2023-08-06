جيران الهنا عاشوا هنا "حسن الصيفى" و"عبد الحي أديب" و"محمود إسماعيل"

جيران الهنا تجمعوا في العقار رقم “16” بشارع شريف وسط القاهرة. وجيران الهنا باقة من أعلام الفن والسينما في مصر، وهم المخرج السينمائي حسن الصيفي، والفنان متعدد المواهب محمود إسماعيل، والسيناريست عبد الحي أديب.

جيران الهنا، الذين تجاوروا في العقار الذي يحمل لافتات مشروع “عاش هنا”، وهو المشروع الذي أطلقه الجهاز الحضاري للتنسيق العمراني رسميًا في مطالع 2017، وحقق نجاحًا شعبيًا كبيرًا، ولاقى قبولًا واسعًا من عامة المصريين.

ويرصد المشروع ويوثق لآلاف من الشخصيات البارزة في تاريخ مصر السياسي والثقافي والاجتماعي، ما بين قادة وأبطال عسكريين، وكُتاب وفنانين عاشوا في أرجاء المحروسة عبر تاريخها الممتد.

وفي هذا التقرير نلقي الضوء علي مسيرة ثلاثة من أقطاب الفن السينمائي في مصر، ونبدأ بالسيناريست عبد الحي أديب، وهو مو مواليد المحلة الكبري، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث درس التمثيل، وعمل مساعدا للمخرج العالمي يوسف شاهين في فيلمه باب الحديد.

ومن أشهر الأفلام التي قدمها عبد الحي أديب للسينما المصرية، أفلام: 30 يوم في السجن، جناب السفير، أخطر رجل في العالم، فضيحة في الزمالك، أبو حديد، حواء والقرد، صغيرة علي الحب، لا تذكريني، سوق السلاح، سعد اليتيم، أنا اللي قتلت الحنش، ليلة البيبي دول، أستاكوزا، زوجة من باريس، مذكرات مراهقة، نداء العشاق، سلطان، العتبة قزاز، سفاح النساء، مع حبي وأشواقي، أونكل زويزو حبيبي، الطاووس، البدروم وغيرها الكثير.

ــ محمود إسماعيل متعدد المواهب

من منا لا يتذكر “المعلم سلطان” في التحفة السينمائية “سمارة”، والتي قدمها المبدع محمود إسماعيل، الفنان متعدد المواهب. فقد مارس ألوان شتي من الفنون الإبداعية والفنية، فمثل وأنتج وكتب السيناريو وأخرج.

بدأ محمود إسماعيل مسيرته الفنية كممثل في الفرقة القومية المصرية. وشارك في بطولة العشرات من الأفلام السينمائية، نذكر من بينها: سمارة، عفريت سمارة، النمرود، طاهرة، نور من السماء، لواحظ، أوعي المحفظة، زنوبة، المعلمة، بنت الحتة، توحة، زنوبة، انتصار الشباب، المتهم، من الجاني، الله معنا، الدرب الأحمر وغيرها العديد من الأفلام.

ومن الأفلام التي كتب لها محمود إسماعيل السيناريو والحوار، بنت الحتة، طاهرة، المهرج الكبير والذي لعب بطولته مع الفنانة فاتن حمامة يوسف وهبي. بالإضافة إلي كتابته لقصص أفلام: جسر الخالدين، بياعة الورد، حب ودلع، الأحدب، حبيبي الأسمر، طريق الأبطال، سعدية، الشقيقان. بالإضافة إلي المسلسلات الإذاعية: يا عيني علي الصبر، ويبقي الحب، فرحة، نوارة.

كما أخرج الفنان محمود إسماعيل أفلام: جسر الخالدين، طريق الأبطال، بياعة الورد، فتنة، حب ودلع، أوعي المحفظة. بجانب وضعه الموسيقي التصويرية لفيلم “ابن البلد”، والذي قام بتلحين الأغاني داخل الفيلم أيضا.

ــ المخرج حسن الصيفي

وثالث أسماء جيران الهنا في العقار رقم “16” شارع شريف، هو المخرج السينمائي حسن الصيفي، والذي قدم للسينما المصرية ما يزيد عن 150 عمل فني، ما بين الإخراج والإنتاج والتأليف.

بدأ حسن الصيفي مسيرته الفنية كمساعد مخرج في أفلام: طلاق سعاد هانم، ضحيت غرامي، غزل البنات، ليلة العيد، إلهام، ياسمين، ليلة الحنة، مشغول بغيري، قطر الندي، حبيب الروح، وغيرها، حتي قدم أول أفلام كمخرج سينمائي عام 1953 وهو فيلم “اشهدوا يا ناس”. لتتوالي أعماله السينمائية كمخرج من بينها: نشالة هانم، ابن ذوات، بنت البلد، خطف مراتي، عفريتة إسماعيل يس، الظلم حرام، الحبيب المجهول، عرايس في المزاد، من القاتل؟، صاحبة العصمة، سمارة، نهاية حب، الكمساريات الفاتنات، زنوية، أبو عيون جريئة، توحة، حبيبي الأسمر، قاطع طريق، حسن وماريكا، المليونير الفقير وغيرها العشرات من الأفلام السينمائية.

كما أنتج حسن الصيفي العديد من الأفلام السينمائية أيضا، من بينها، حكاية لها العجب، حساب السنين، رحلة العجائب، وكر الأشرار، نشال رغم أنفه، ابن الحتة، الزوج العازب، شنطة حمزة وغيرها.

ومن الأفلام التي ألفها الفنان حسن الصيفي نذكر: سفينة الحب والعذاب، بنات حارتنا، أزواج في ورطة، الأخوة الغرباء، الصديقان، أشجع رجل في العالم وغيرها العديد.

عقار 16 بشارع شريف حيث عاش جيران الهنا

عقار 16 بشارع شريف حيث عاش جيران الهنا