أيمن أشرف: صفقة إمام عاشور لم تكن متوقعة.. وعبدالقادر لم يحسن التصرف

تحدث أيمن أشرف، مدافع الأهلي السابق ولاعب البنك الأهلي الحالي، عن رد أحمد عبدالقادر على جماهير الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أيمن أشرف في تصريحات تليفزيونية: "عبدالقادر بمثابة أخي الصغير وأحبه جدا، لم يعجبني رده على الجماهير، وسأتحدث معه عما حدث".

وأضاف: "هو لاعب صغير ويجب أن نمنحه النصائح وكل اللاعبين يتعرضون للانتقادات، وعليك أن تغلق على نفسك وتركز في عملك، والتعليمات تحصل عليها من المدرب وفي النهاية لا ينبغي أن تردد على كل شخص ينتقدك".

وعن تعاقد الأهلي مع إمام عاشور، علّق: "لم أتوقع صفقة إمام عاشور، لكن علمت أنه سينضم للأهلي أثناء فترة إصابته في الدنمارك وكهربا هو من أخبرني بذلك لأنه قريب منه".

وتابع: "هو لاعب جيد وإضافة لخط الوسط وانضمامه مكسب كبير للفريق".

واختتم: "إمام بحاجة أن يغلق أذنيه ويعمل فقط لأن الانتقادات ستكون كثيرة عليه".