استئناف عبور السفن المتبقية من قافلة الجنوب بقناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس استئناف عبور السفن المتبقية من قافلة الجنوب من تفريعة الشرقية الكم ٥١ ترقيم قناة، ومن المقرر أن تبدأ أعمال انتشال القاطرة الغارقة عقب مرور السفينة الأخيرة من قافلة الجنوب.

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، نجاح فريق الإنقاذ البحري في تحديد موقع القاطرة الغارقة في الكم 51.300 ترقيم القناة لتبدأ أعمال انتشالها وإخلاء المجرى الملاحي خلال الساعات المقبلة، جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث من القاطرة نبيل الهلالي.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه من المقرر البدء الفوري في تيسير حركة الملاحة بالقناة من قافلة الجنوب من تفريعة الكم ٦١ ترقيم قناة، على أن يتم تأمين عبور السفن بالاستعانة بالشمندورات التحذيرية التي تحيط بموقع القاطرة الغارقة لحين انتشالها.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة لم تتوقف من اتجاه الشمال، حيث عبرت جميع سفن القافلة ولم تتأثر بالحادث، فيما سيتم انتظام عبور سفن قافلة الجنوب المتبقية خلال ساعتين على الأكثر.

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري نجحت في إنقاذ ٦ أفراد من طاقم القاطرة الغارقة وتم نقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وحالتهم جميعًا مستقرة، فيما مازال البحث جاريًا عن أحد أفراد الطاقم حيث مازال مفقود.

وحصلت "الدستور" على معلومات عن القاطرة فهد التي تعرضت للغرق بعد تصادمها بالناقلة CHINAGAS LEGEND على النحو التالي:

1-تعد القاطرة فهد من قاطرات هيئة قناة السويس العملاقة.

2- تعد من أكبر قواطر الإنقاذ البحري.

3- تساهم في إخماد الحرائق.

4- يبلغ طولها 34.3 متر.

5- يبلغ عرضها 9.57 متر.

6- غاطس 5.2 متر.

7- بقوة شد 118 طنًا.

8- تبلغ السرعة المحددة لها 12 عقدة.

9- وقع حادث التصادم في نطاق منطقة البلاح.

10- أدى الحادث إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه.

11- دخول المياه في بدن القاطرة أدى لغرقها.

12- كان على متنها 7 أفراد.