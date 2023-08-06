الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نبيل نعيم يكشف لـ"الشاهد" الهدف الأساسى لاعتصام رابعة.. ويؤكد: فضه كان ضروريًاا

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ونبيل نعيم

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد إن اعتصام رابعة، كان الهدف منه إعلان حكومة إخوانية موازية للحكومة الموجودة، وتعلن أن الشرعية معها.

 

وأضاف "نعيم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان كانت تنتظر الضوء الأخضر لذلك وتؤيدهم دول غربية ووقت مقاومتهم تدخل الدولة في عقوبات اقتصادية.

 

وتابع، أن وقت اعتصام رابعة، سأل صديق له كان أمين شرطة، وكان متواجدًا وقت فض الاعتصام، وقال له إن أحد الضباط كان يتحدث مع الإخوان ويخبرهم عن طريق آمن للخروج وأنه يوجد سيارات ستنقلهم للمحافظات وفجأة خرجت رصاصة من قلب المظاهرة وقتلت الضابط.

 

اعتصام رابعة كان مسلحًا وكان فضه ضروريًا

وأشار إلى أن أحد المنشقين عن الإخوان، قال في فيديو نشر له إنه كان يوجد سلاح في رابعة تحت المنصة وأنه هو من أدخله أي أنه كان اعتصام مسلح وكان فضه أمرًا ضروريًا.

نبيل نعيم الهدف منه حكومة إخوانية موازية لشرعية مسلح فضه ضروريا
ads

مواد متعلقة

نبيل نعيم لـ"الشاهد": الإخوان طلبوا من شقيق الظواهرى أن يستقر تنظيم القاعدة بسيناء

نبيل نعيم يكشف لـ"الشاهد" علاقة خيرت الشاطر بجاسوس إسرائيلى

نبيل نعيم لـ"الشاهد": خيرت الشاطر قائد "قطيع الإخوان"

نبيل نعيم لـ"الشاهد": الإخوان "كبّروا" وقت إعدام سيد قطب

نبيل نعيم: عمر عبدالرحمن قال لنا «الإخوان بيجمعوا ملايين فى أمريكا».. والإرهابيون حاولوا اغتيالى لمعارضتى الأفكار التكفيرية

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

نبيل نعيم لـ "الشاهد": حازم أبو إسماعيل ليس صاحب فكر ولا يمتلك قاعدة ينطلق منها

إجلاء 135 شخصا مع استمرار حرائق الغابات على الحدود الإسبانية - الفرنسية

نبيل نعيم يكشف لـ"الشاهد" الهدف الأساسى لاعتصام رابعة.. ويؤكد: فضه كان ضروريًاا

تامر عاشور يوجه الشكر لـ"المتحدة" لمبادرتها تجاه "حياة كريمة" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه