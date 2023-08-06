نبيل نعيم يكشف لـ"الشاهد" الهدف الأساسى لاعتصام رابعة.. ويؤكد: فضه كان ضروريًاا

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد إن اعتصام رابعة، كان الهدف منه إعلان حكومة إخوانية موازية للحكومة الموجودة، وتعلن أن الشرعية معها.

وأضاف "نعيم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان كانت تنتظر الضوء الأخضر لذلك وتؤيدهم دول غربية ووقت مقاومتهم تدخل الدولة في عقوبات اقتصادية.

وتابع، أن وقت اعتصام رابعة، سأل صديق له كان أمين شرطة، وكان متواجدًا وقت فض الاعتصام، وقال له إن أحد الضباط كان يتحدث مع الإخوان ويخبرهم عن طريق آمن للخروج وأنه يوجد سيارات ستنقلهم للمحافظات وفجأة خرجت رصاصة من قلب المظاهرة وقتلت الضابط.

اعتصام رابعة كان مسلحًا وكان فضه ضروريًا

وأشار إلى أن أحد المنشقين عن الإخوان، قال في فيديو نشر له إنه كان يوجد سلاح في رابعة تحت المنصة وأنه هو من أدخله أي أنه كان اعتصام مسلح وكان فضه أمرًا ضروريًا.