الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيل نعيم يكشف خطة الإخوان لضرب السياحة فى مصر

نبيل نعيم
نبيل نعيم

كشف نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، خطة جماعة الإخوان الإرهابية لضرب السياحة في مصر.

وقال “نعيم”، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كنا في باكستان وجاء شخص اسمه أبوالوليد اسمه الحقيقي مصطفى، وهذا شخص إخواني هارب من قضية 65 وعاش في ألمانيا عمره كله".

وأضاف: "كنا قاعدين مع رفاعي طه وطلعت فؤاد وقال لنا أنتوا بتضربوا العساكر الغلابة، إنما أنت لو ضربت واحد إنجليزي في قلب القاهرة أو واحد أمريكي الدنيا هتتهز".

وأكد أن فكرة ضرب السياحة في مصر هي فكرة إخوانية، مشيرًا إلى أنه كان يرى هذا الشخص جاسوسًا لدولة أجنبية.

وتابع: "أول حاجة الإخوان عملوها ضرب أتوبيس سياحة في نجع حمادي، ثم بقية الأحداث بضرب أتوبيس عند فندق أوروبا في شارع الهرم".

يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" في الجزء الثاني في توثيق شهادات نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.

نبيل نعيم الإخوان الشاهد برنامج الشاهد جماعة الإخوان الإرهابية ضرب السياحة
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