الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نبيل نعيم: الإخوان ساعدوا إسرائيل فى خطة "الطوق النظيف" لتفتيت الدول

نبيل نعيم
نبيل نعيم

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن بن غوريون مؤسس إسرائيل وضع خطة “الطوق النظيف” لتفتيت الدول المحيطة بها، مؤكدًا أن الإخوان لعبت هذا الدور وساعدت إسرائيل.

وأضاف “نعيم”، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "بن غوريون قال إن قوة إسرائيل ليست في امتلاك قنبلة نووية ولكن قوة إسرائيل في تفتيت الدول المحيطة بها، مصر وسوريا والعراق".

وأشار إلى أن ما حدث في سوريا لا تفعله إسرائيل لكن جماعة الإخوان هي من فعلت ذلك.

وتابع: "الإخوان لو كانوا استمروا كنا سنشهد حربًا بين السلفية والإخوان"، مشيرًا إلى أن يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور، قال إنهم جلسوا مع مرسي واتفقنا على 5 محافظات لحزب النور وباقي المحافظات للإخوان.

واستكمل: "بعد ما حزب النور خرج من القصر بنفتح الراديو علشان نشوف النشرة ومكنش فيه ولا واحد سلفي في المحافظين".

يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" في الجزء الثاني لتوثيق شهادات نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.

نبيل نعيم الشاهد الإخوان خطة الطوق النظيف إسرائيل اكسترا نيوز برنامج الشاهد
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

بعد شائعة وفاته.. آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

بنجلاديش: ارتفاع الوفيات جراء حمى الضنك لأرقام قياسية للمرة الأولى منذ 23 عاما

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

نبيل نعيم لـ"الشاهد": تنبأت بتوحش الجماعات الإسلامية بعد 2013

نبيل نعيم لـ "الشاهد": طارق الزمر "انضحك عليه" من الإخوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه