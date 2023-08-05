السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيل نعيم يكشف لـ"الشاهد" علاقة خيرت الشاطر بجاسوس إسرائيلى

نبيل نعيم مع الدكتور
نبيل نعيم مع الدكتور محمد الباز

تحدث نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، عن علاقة خيرت الشاطر بجاسوس إسرائيلي، قائلًا: "اسمه ديفيد، وكان حبيب خير الشاطر ومعه طول الوقت في السجن".

وأضاف نعيم خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "خيرت الشاطر كان مع هذا الجاسوس طوال الوقت، بحكم أنه لا يتحدث العربية وكان خيرت الشاطر هو من يتحدث معه ويفهم طلباته".

وتابع نعيم ساخرًا: "الإخوة كانوا يسألوني ليه خيرت قاعد مع الجاسوس طول الوقت، رديت عليهم إن خيرت الشاطر يوثق جماعة الإخوان، وهياخد شهادة ميلاد للإخوان من إسرائيل".

وأشار إلى أن ما فعلته جماعة الإخوان في سوريا وإسرائيل لم تستطع فعله في كل حروبها مع سوريا، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية استنزفت إقليم سوريا بشكل كبير جدًا، والإرهاب استمر 20 سنة.

وأكد أن الإخوان يفتتون المجتمع هذا مسلم وهذا مسيحي وهذا شيعي وهذا أمر خاطئ، متابعًا: "أنا روحت سوريا ولبنان ومفيش أي فرق بين الناس".

يُذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" في الجزء الثاني لتوثيق شهادات نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.

نبيل نعيم الشاهد خيرت الشاطر محمد الباز الإخوان جماعة الإخوان اكسترا نيوز
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