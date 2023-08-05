4 سبتمبر الحكم على قاتل زوجته فى النزهة بعد أخذ رأى المفتى

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسة محاكمة قاتل زوجته طعنا بالسكين في منطقة النزهة، يوم 4 سبتمبر القادم وذلك للنطق بالحكم عليه.

كانت محكمة الجنايات قد أحالت صاحب كافيه متهما بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعى في إعدامه.

حيث تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قام بقتلها وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.