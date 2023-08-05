موعد سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

أعلنت وزارة الداخلية عن موعد سحب الكراسات الخاصة للراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الدراسي الحالي، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمي علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمي".

وكشفت الوزارة عن أنه يتم سحب كراسات الالتحاق اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 7/8/2023 حتى يوم الخميس الموافق 7/9/2023 وذلك بمستشفيات الشرطة بـ(مدينة نصر- طنطا- الإسكندرية- أسيوط) على أن يتم استلام الكراسات عقب استيفائها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 حتى يوم الأحد الموافقة 10/9/2023 وذلك بمقر المعهد الفني الصحي الشرطي- الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر فقط.

كانت قد أعلنت وزارة الداخلية البدء في قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث" بـ"القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسي "2023-2024" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمي علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمي" من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.