السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الفريق أسامة ربيع لـ"الدستور": انتشال جثمان متوفى فى القاطرة الغارقة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن فرق الإنقاذ البحري نجحت في انتشال جثمان شخص توفى إثر تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلو 51 بمنطقة البلاح، والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن 6 أشخاص على متن القاطرة "فهد" نجوا بينما توفي شخص، وتم انتشال الجثمان.

وأضاف ربيع أن القاطرة كانت بصحبة السفينة مثلما يحدث مع كافة السفن، ولكن حدث خطأ أدى إلى غرق القاطرة، مشيرًا إلى أننا لا نستطيع الحكم على أسباب غرق القاطرة قبل انتهاء التحقيقات.

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن فريق الإنقاذ تمكن من تحديد موقع غرق القاطرة فهد والتي استقرت فى قاع المجرى الملاحي لقناة السويس، وستبدأ عملية انتشالها خلال الساعات القادمة.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن اليوم السبت، عن أن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلو 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة  ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح، مما أدى إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

يبلغ طول الناقلة 230 مترًا، وعرضها 36 مترًا، بغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليًا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة بأنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد حيث لا تزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع بالرافعة "إنقاذ" لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.

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