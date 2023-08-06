الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

إسعاف إسرائيلية
إسعاف إسرائيلية

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء السبت بمقتل الشرطي الذي أصيب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب.

 

وأوضحت وسائل إعلام أن القتيل عمره 42 عاما، وهو مفتش البلدية، حيث أعلن مستشفى "إيخلوف" عن مقتله متأثرا بجروح حرجة أصيب بها.

 

وكان المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، أعلن في وقت سابق من مساء اليوم في بيان،  إنه قبل وقت قصير ورد بلاغ عن حادث إطلاق نار في شارع مونتيفيوري في مدينة تل أبيب، أسفر إطلاق النار عن إصابة شخص أحيل لتلقي العلاج الطبي".

 

وذكرت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء من جانبها، أن رجلا أصيب بجروح بالغة، مضيفة: أنه "نقل إلى مستشفى ايشيلوف ولا يزال في وضع حرج".

 

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن "محققين في بلدية تل أبيب لاحظوا شابا أثار شكوكهم وطلبوا السيطرة عليه. في تلك اللحظة، أطلق المشتبه به النار على محقق، فأصيب بجروح بالغة .. فيما نجح محقق بلدي آخر في تحييد المشتبه به".

 

وأعلن المستشفى لاحقا مقتل منفذ الهجوم الفلسطيني الذي عرّف عنه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) بأنه كامل أبو بكر (22 عاما) من منطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأضاف الأمن أنه من أنصار حركة الجهاد الإسلامي.

إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل الشرطي الجريح تل أبيب شارع مونتيفيوري حادث إطلاق نار
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نبيل نعيم يكشف لـ"الشاهد" علاقة الإخوان بإسرائيل

أيمن أشرف: لم أحصل على فرصتى كاملة مع كولر.. وكنت أتمنى إنهاء مسيرتى فى الأهلي

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه