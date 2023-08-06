إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء السبت بمقتل الشرطي الذي أصيب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب.

وأوضحت وسائل إعلام أن القتيل عمره 42 عاما، وهو مفتش البلدية، حيث أعلن مستشفى "إيخلوف" عن مقتله متأثرا بجروح حرجة أصيب بها.

وكان المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، أعلن في وقت سابق من مساء اليوم في بيان، إنه قبل وقت قصير ورد بلاغ عن حادث إطلاق نار في شارع مونتيفيوري في مدينة تل أبيب، أسفر إطلاق النار عن إصابة شخص أحيل لتلقي العلاج الطبي".

وذكرت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء من جانبها، أن رجلا أصيب بجروح بالغة، مضيفة: أنه "نقل إلى مستشفى ايشيلوف ولا يزال في وضع حرج".

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن "محققين في بلدية تل أبيب لاحظوا شابا أثار شكوكهم وطلبوا السيطرة عليه. في تلك اللحظة، أطلق المشتبه به النار على محقق، فأصيب بجروح بالغة .. فيما نجح محقق بلدي آخر في تحييد المشتبه به".

وأعلن المستشفى لاحقا مقتل منفذ الهجوم الفلسطيني الذي عرّف عنه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) بأنه كامل أبو بكر (22 عاما) من منطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأضاف الأمن أنه من أنصار حركة الجهاد الإسلامي.