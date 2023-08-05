ليلة بألف ليلة.. العلمين الجديدة تجمع «الكينج» و«الكابو» فى أمسية ساحرة

عاش زوار مدينة العلمين الجديدة ليلة ساحرة لا تتكرر كثيرًا، مساء أمس، استمتعوا خلالها بواحدة من أقوى الحفلات الغنائية لهذا الموسم، كان بطلها «الكينج» محمد منير و«الكابو» حميد الشاعرى.

وقدم الثنائى صاحب التاريخ الطويل فى عالم الغناء باقة من أبرز الأغنيات التى كتبا بها مسيرتهما الرائعة، خلال الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وحضر الحفل الآلاف من جمهور «الكينج» و«الكابو»، الذين حرصوا على الوجود قبل الانطلاق بساعات، ثم استمتعوا بوجبة غنائية أسطورية، على واحدة من بقاع مصر الساحرة فى الساحل الشمالى.

حميد الشاعرى.. يفاجئ جمهوره بـ«بالى رايق» ويشيد بجهود «الشركة المتحدة»

بدأ حميد الشاعرى حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بأغنيته الشهيرة «روح السمارة»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذى حرص «الكابو» على توجيه تحية خاصة له، بعدما ملأ ساحة الحفل بالكامل، وتواجد بها منذ عصر الجمعة.

وفاجأ «الشاعرى» جمهوره بغنائه للمرة الأولى أحدث أغانيه «بالى رايق»، التى انتهى من تجهيزها قبل ساعات قليلة من الحفل، وهى من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمود الشاعرى.

وعبّر «الكابو» عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فى مهرجان العلمين الجديدة، موجهًا الشكر للقائمين على المهرجان والمسئولين عن تنظيمه، مشيدًا بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى ظل اهتمامها الكبير برعاية الترفيه فى مصر، وتقديمه بصورة تليق بتاريخها الفنى الكبير.

وأبدى إعجابه بمدينة العلمين الجديدة، وقدّم الشكر إلى كل عامل ومهندس وفنى شارك فى بناء هذا الصرح السياحى الكبير المشرف، الذى يليق باسم وتاريخ مصر الكبير.

وبعث حميد الشاعرى تحية خاصة من مسرح «العلمين أرينا» إلى عمال البناء والنظافة والطرق، على مجهودهم الكبير الذى أسهم فى ظهور هذا الصرح العملاق بأفضل صورة.

وقال «الشاعرى»: «حبايبى، منورين وكل سنة وإنتم طيبين، قبل ما نكمل يا جماعة أنا عاوز أقول حاجة، باحيى جدًا الجهد الكبير على الصرح الكبير ده، مدينة العلمين الجديدة، وبشكر كل العمال البسطاء اللى بنوه، تحية كبيرة ليهم لو سمحتموا».

وأضاف: «باحيى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على كل حاجة جميلة عملتها لينا فى مهرجان العلمين، ويا رب يوصل صوتنا للعالم كله، قولوا يا رب». وشارك حميد الشاعرى فى غناء بعض الأغانى المطرب والملحن هيثم نبيل، والمطربة هلا رشدى، اللذان قدما له الشكر على دعمه لهما فى بدايتهما الفنية.

وقدم «الكابو» هيثم نبيل على خشبة مسرح الحفل، قائلًا: «أحب أن أقدم ملحنًا موهوبًا و(شاطر)، قدم ألحانًا كثيرة مثل مسلسل (جعفر العمدة) و(البرنس) وغيرهما، كما لحن أغنية جديدة لى تحمل اسم (بالى رايق)»، فرد «هيثم» بقوله: «مبسوط بالعمل مع الكابو حميد الشاعرى أول من قدمنى ووزع لى أغنية (فراق)».

محمد منير.. يقدم روائعه.. ويشيد بالمدينة: «إحنا فى حتة تانية»

منير صعد «الكينج» محمد منير مسرح «العلمين أرينا»، وكان ذلك إيذانًا بإشعال حماس الجمهور الذى جاء خصيصًا للاستماع إلى صوت «الحدوتة المصرية» الخالدة فى عالم الغناء.

وافتتح «منير» حفله بأغنية «الرزق على الله»، وسط هتاف قوى من الحضور: «الكبير كبير.. بنحبك يا منير»، خاصة من «رابطة عشاق محمد منير» التى حضر أعضاؤها مرتدين الزى النوبى، وحاملين دفوفًا عليها صور «منير»، قبل أن يقدموا مجموعة من الأغانى والرقصات النوبية أمام المسرح.

واصل «منير» بعدها إشعال أجواء مدينة العلمين الجديدة، وقدم العديد من أغنياته الشهيرة، مثل «يونس» و«علمونى عنيكى» و«شمندورة».

وصعد حميد الشاعرى المسرح فى وجود محمد منير، وقدما معًا أغنية «عالم جرىء»، قبل أن يلهبا حماس الجمهور بإعادة تقديم أغنية «أكيد»، التى غنياها معًا قبل ٣٧ عامًا.

كما قال «منير» مشيدًا بموهبة «الشاعرى»: «موهبته الموسيقية مختلفة ومميزة، وكان له دور كبير فى حدوث نقلة موسيقية بالعالم العربى».

وتقدم «الكينج» بالشكر لكل القائمين على مهرجان العلمين الجديدة بصفة عامة، والقائمين على تنظيم هذا الحفل تحديدًا، مشيدًا بما شاهده فى مدينة العلمين الجديدة.

وقال «منير» موجهًا حديثه إلى الجمهور: «أنا عاوز أقول إن أنا كبير جدًا بالجمهور الراقى الجميل، ومع كامل تقديرى لكل زمايلى أنا حاسس إننا فى حتة تانية».

كما وجّه النجم الكبير التحية إلى الشعب السودانى قائلًا: «لا بد من احترام أى ضيف سودانى موجود معانا هنا فى مصر، خاصة بعد المأساة الأخيرة التى عاشوها، وربنا يخلى مصر وشعبها».

«مسرح الشارع» على «الحياة»

حرصت قناة «الحياة» على عرض حفلات «مسرح الشارع»، أمس الأول، بعد تقديمها ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وشارك فى هذه الحفلات عدد من الفرق الغنائية والموسيقية والاستعراضية، من بينها «النفيخة باند» التى قدمت مقطوعات موسيقية لعدد من الأغانى التراثية، لكل من إيمان البحر درويش وأحمد عدوية ووردة.

وتعد هذه الحفلة استمرارًا لما قدمته «الحياة» خلال الفترة الماضية على شاشتها من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وكان آخرها حفل وائل الفشنى.

حفلات المهرجان تتواصل بـ«إليسا وتامر عاشور»

تواصلت حفلات مهرجان العلمين الجديدة، وأطلت النجمة اللبنانية إليسا على جمهورها فى حفل غنائى ضخم ضمن فعاليات المهرجان، مساء أمس السبت، فى واحدة من أهم حفلات الموسم.

الحفل أقيم على مسرح «العلمين أرينا» بوجود الآلاف من جمهور النجمة اللبنانية، الذى حرص على الوجود مبكرًا للاستمتاع بـ«ملكة الرومانسية»، التى قدمت عددًا كبيرًا من الأغنيات التى اشتهرت بها خلال السنوات الماضية، وحرصت على توجيه الشكر للجمهور والقائمين على تنظيم الحفل، معبرة عن إعجابها بالتنظيم الجيد وبمدينة العلمين الجديدة.

كما أطل تامر عاشور على الآلاف من جمهور مهرجان العلمين الجديدة، وقدم عددًا كبيرًا من أغنياته الشهيرة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

الحفل فى صدارة «الترند» لساعات طويلة

تصدر النجمان محمد منير وحميد الشاعرى «الترند» على موقع التدوينات القصيرة «X»، بعد نجاح حفلهما الغنائى الضخم ضمن مهرجان العلمين الجديدة، الحدث الترفيهى الأضخم فى المنطقة.

وتصدرت هاشتاجات «حفلة الكينج» و«الكابو» و«محمد منير» قوائم الأكثر رواجًا، فى مصر وعدد من دول الوطن العربى، واستمرت فى الصدارة لساعات طويلة، حتى بعد انتهاء الحفل.

وحسب مصادر فى مهرجان العلمين الجديدة، وصل عدد جمهور حفل «الكينج» و«الكابو» إلى أكثر من ٢٥ ألف متفرج، بعد نفاد التذاكر فور طرحها، لرغبة الجمهور فى مشاهدة اجتماع «منير» و«حميد» على مسرح واحد لأول مرة منذ سنوات طويلة.