السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المحامين" تكشف تورط عضو مجلس نقابة فى واقعة الاستيلاء على 212 ألف جنيه

النقابة العامة للمحامين
النقابة العامة للمحامين

كشفت النقابة العامة للمحامين، عن تورط عضو في مجلس النقابة، وموظف بشئون العاملين يدعى (ع. ق)، في تعيين موظفة بالنقابة لمدة 4 سنوات، وحصولها على راتب قدره 212 ألف جنيه خلال هذه الفترة، بخلاف الحوافز والبدلات، وكل هذا دون أن تعمل بأي وظيفة، أو يسند إليها أي أعمال داخل النقابة.

وثبت خلال التحقيقات التي أجرتها النقابة- وفق ما كشفته مصادر لـ"الدستور"- عن أن الموظفة قريبة لعضو مجلس الذي قام بتعيينها في النقابة، بالتواطؤ مع موظف شئون العاملين الأسبق والذي تم نقله للسويس تمهيدًا لإحالته إلى نيابة الأموال العامة، ولم يسند إليها أية أعمال طوال الأربع سنوات، مما سهل عليها عملية الاستيلاء على أموال المحامين دون وجه حق.

واتخذت النقابة العامة للمحامين، قرارًا بإحالة الاثنين طرفي الواقعة إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

النقابة العامة للمحامين مجلس النقابة العامة الحوافز والبدلات موظف بشئون العاملين عضو مجلس النقابة
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