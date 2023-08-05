"لعيبة وترند" أشهر اللاعبين الذين صعدوا عرش مواقع التواصل الاجتماعي

تعد وسائل التواصل الاجتماعي من أهم الأدوات التي أصبحت تؤثر بشكل كبير في حياة الناس وتشكل مصدرًا هامًا للمعلومات والترفيه، ومنذ ظهورها، بدأ العديد من الأشخاص يستغلون قوة هذه الوسائل في بناء الشهرة والنجومية.

وفي سياق كرة القدم المصرية، يعتبر الدوري المصري من أكثر البطولات شعبية وتابعًا على مستوى المحافظات، ومع تطور تكنولوجيا الاتصال وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، شهد هذا الدوري تفاعلًا كبيرًا عبر هذه المنصات، وتحول البعض من اللاعبين إلى ترند يحظون بأكبر عدد من المتابعين والجماهير بسبب تصريحاتهم أو الأزمات الخاصة بهم.

في السطور التالية نسلط الضوء على أزمات اللاعبين التي صعدت بهم لعرش مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية أزمة أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي التي تحولت إلى ترند.

أحمد عبد القادر..هجوم عنيف على الأهلي وجماهيره:

استطاع النجم الأهلاوي، أحمد عبد القادر، أن يعتلي قائمة الأكثر بحثًا على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد هجومه على إدارة النادي الأهلي وبعض من الجماهير التي وصفهم بأنهم مرتزقة يعملون لصالح لاعبين آخرين.

كهرباء.. أزمات مستمرة:

أحد أشهر الأزمات الأخيرة التي تعرض لها لاعب في الدوري المصري هي أزمة كهرباء، وقضية غرامته الشهيرة لصالح نادي الزمالك، بالإضافة إلى أزماته مع جماهير القلعة البيضاء واستفزازه المستمر لهم، من خلال حساباته الشخصية.

أمام عاشور ووليد سليمان:

من الأزمات التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أزمة مشادة أمام عاشور ووليد سليمان، حيث تعدى الأول بالضرب للثاني خلال إحدى مباريات السوبر التي جمعت بين الأهلي والزمالك.

ومؤخرًا تصدر أسم أمام عاشور مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب انتقاله للنادي الأهلي، حيث تفاعل جمهور الكرة بالسوشيال ميديا مع هذا الانتقال بشكل مختلف، حيث هاجم البعض الصفقة خاصة بعد إهانة النجم إمام عاشور بعضًا من رموز النادي الأهلي.

محمد أفشة.. احتفال هتلر والقاضية ممكن:

يعتبر النجم محمد مجدي أفشة، من اللاعبين الذين تصدر أسمهم مواقع التواصل الاجتماعي لفترات، خاصة بعد هدفه القاتل بمرمي الزمالك بنهائي القرن ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تصدر عناوين مواقع البحث، عندما احتفل على طريقة "أودلف هتلر" حيث أرسلت الفيفا خطابًا رسميًا لإدارة النادي الأهلي تطلب فيه تفسيرًا لاحتفال النجم محمد مجدي أفشة.