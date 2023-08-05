إحالة أوراق قاتل زوجته بالنزهة إلى المفتى

أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، أوراق صاحب كافيه قتل زوجته عن طريق طعنها بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في منطقة النزهة إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى.

كانت مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، ببلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قام بقتلها والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.