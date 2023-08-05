السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق قاتل زوجته بالنزهة إلى المفتى

إعدام
إعدام

أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، أوراق صاحب كافيه قتل زوجته عن طريق طعنها بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في منطقة النزهة إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى.

كانت مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة، ببلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قام بقتلها والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

إحالة أوراق قاتل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العثور علي جثة سيدة بارتكاب الواقعة بإجراء التحريات جنايات شمال القاهرة ا خلافات أسرية جنايات شمال القاهرة عمليات النجدة طعنات متفرقة
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