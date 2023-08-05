كوليبا: روسيا لن تتوقف عن إطلاق صواريخها على أوكرانيا

شدد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، مساء السبت، على أن دعم بلاده بالسلاح بما في ذلك طائرات "إف 16" وتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية، هما السبيل لفرض سلام عادل ودائم.

وكتب كوليبا في تغريدة له عبر حسابه بمنصة "إكس": "أطلقت روسيا وابلًا آخر من الصواريخ على أوكرانيا يوم السبت. روسيا لن تتوقف. يجب أن يركز المجتمع العالمي على فرض سلام عادل ودائم: تسليح أوكرانيا، بما في ذلك طائرات إف-16 لإغلاق السماء، وتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية".

اجتماع جدة

وانطلق مساء اليوم في مدينة جدة السعودية، اجتماع مُستشاري الأمن القومي وممثلي عدد من الدول لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية، على ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت "واس" أن الاجتماع يبحث سبل "حل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية"، و"بما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة".

وأعربت السعودية، الجمعة، عن تطلعها إلى أن يسهم هذا الاجتماع في "تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول حل الأزمة الأوكرانية".

وتأمل أوكرانيا وحلفاؤها أن يتفق المشاركون بالاجتماع، الذي يضم مسؤولين من حوالي 40 دولة من بينها الصين، على مبادئ أساسية لتسوية سلمية مستقبلية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".

خطة السلام

وتوقع أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن تكون محادثات جدة "صعبة"، لكن كييف تعول على إقناع المزيد من الدول بدعم صيغتها للسلام.

وأعرب إيهور جوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، عن "عدم القدرة على الحديث عن الأمن العالمي أو المنطقة دون مراعاة مواقف الدول القيادية"، متسائلاً عن "كيفية الحديث عن السلام مع روسيا دون إشراك دول الجنوب العالمي".

وذكر جوفكفا، في تصريحات نقلتها "بلومبرج"، أن بلاده تريد من اجتماع جدة "تحديد صياغة مقبولة للجميع" على كل نقطة من النقاط العشر التي تضمنتها خطة السلام الأوكرانية، والتي طرحها زيلينسكي في ديسمبر.

وتشمل النقاط العشر من الخطة "الدعوة لحماية إمدادات الأغذية والطاقة"، و"السلامة النووية" و"الإفراج عن كل الأسرى"، و"سحب القوات الروسية ووقف العمليات القتالية وإعادة الحدود بين أوكرانيا وروسيا لسابق عهدها".