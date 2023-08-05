السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

على عمق 22 مترًا.. فرق إنقاذ هيئة قناة السويس تحدد مكان القاطرة الغارقة بالقناة

قناة السويس
قناة السويس

قالت مصادر بهيئة قناة السويس، إن فريق الإنقاذ تمكن من تحديد موقع غرق القاطرة فهد والتي استقرت فى قاع المجرى الملاحي لقناة السويس بالكيلو 51 حدود منطقة البلاح منذ عدة ساعات، بعد أن صدمتها إحدى الناقلات العملاقة العابرة باتجاه الشمال.

وحدد رجال الإنقاذ موقع القاطرة بقاع قناة السويس على عمق بلغ 22 مترًا وسط ظلمة دامسة، وما زال البحث جاريًا عن أحد أطقم القاطرة المفقودين، والذي كان بمنطقة ماكينات القاطرة وقت تعرضها للارتطام والغرق.

وكانت فرق الإنقاذ نجحت في إنقاذ عدد من الطاقم ونقله إلى مستشفى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية نمرة 6.

 

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قال اليوم السبت، إن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINA GAS LEGEND  والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلو 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدى إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.
        

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