السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شاب يعاكس فتاة ويقطع وجهها بالمرج

حبس
حبس

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض إحدى الفتيات للضرب في المرج وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض فتاة للضرب بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/7/2023 حضرت لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة (ربة منزل وبصحبتها نجلتها "مصابة بجرح قطعى بالوجه" - مقيمتان بدائرة القسم) وقررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلتها وجيرانهما (ربة منزل ونجلها) بالمنطقة محل سكنهما، وذلك حال معاتبة نجلتها للأخير على معاكستها أثناء سيرها بالمنطقة تطورت لقيامه بالتعدى عليها مُحدثاً إصابتها المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الأمن بالقاهرة أجهزة وزارة الداخلية تعرض إحدى الفتيات للضرب المواقع الإخبارية بمديرية أمن القاهرة ضبط مرتكب الواقعة مشادة كلامية مديرية امن القاهرة قسم المرج
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