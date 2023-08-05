السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: فرنسا تمهل الانقلابيين بالنيجر للغد لإنهاء اللعبة السياسية

فرنسا
فرنسا

قال كارزان حميد، المحلل السياسي، إن وزير الخارجية الفرنسي، أمهلت الانقلابيين بالنيجر إلى الغد لإنهاء اللعبة السياسية أو العملية العسكرية غير المرحب بها، وإلا كل الخيارات ستكون متاحة أمام فرنسا.

 وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ضرب المصالح الفرنسية لصالح دولة أخرى وما يقوم به الانقلابيون في النيجر باعتقادهم أنهم يمكنهم التحكم في الاقتصاديات والجغرافيات بالنيجر، ولكن لم يضعوا في الاهتمام أن الجغرافيا النيجرية مغلقة. 

التدخل العسكري هو الخيار المطروح الآن

وتابع، أن الخيارات المطروحة الآن هي التدخل العسكري، وفرنسا تدرس كل الخيارات والاستراتيجيات لتعيد الأمور لنصابها الطبيعي، وقد يحتاج لبضعة أشهر وسنوات، ولكن لا ننسى أن فرنسا خلال العقود الماضية أنفقت المليارات لتضع قدمها في إفريقيا. 

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