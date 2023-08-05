السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وكيل وزارة البترول للاستكشاف: نسـبة نجـاح الأعمال الاستكشافية تصل لـ40%

سمير رسلان وكيل وزارة
سمير رسلان وكيل وزارة البترول

قال سمير رسلان وكيل وزارة البترول للاستكشاف، إن أي عملية استكشافية في قطاع البترول تهدف لإيجاد كميات جديدة مــن المواد الهيدروكربونية، سواء كانت زيتًا أو غازًا طبيعيًا، بتكلفة منخفضة وفي فترة زمنية قصيرة، وعلى الرغم من قدم تاريخ البحث عن البترول، وتطور وسائل وأدوات الكشف عنه، إلا أن عمليات الاستكشاف ما زالت معقدة وذات تكلفة مالية عالية، ويعود ذلك التعقيدات التراكيب الجيولوجية لطبقات الصخور التي يمكن أن يتواجد فيها البترول.

وتابع رسلان، أنه لا توجد نماذج ثابتة أو معايري محددة يمكن من خلالها حصر أماكن تواجده من حيث العمق، ولا من حيث نوع الصخور، علاوة على ذلك هناك صعوبة في تقدير كمية المواد الهيدروكربونية هل هي على مستوى تجاري أو غير ذلك.

وأضاف ينطوي البحث عــن البترول على العديد من المخاطر بما في ذلك خطـر عـدم العثـور على البتـرول في مصائـده الجيولوجيـة أو عـدم العثـور على كميـات اقتصادية مـن الهيدروكربونات، وقـد لا تنجـح عمليـات الحفـر نتيجـة لمجموعـة متنوعـة مـن العوامـل، بما في ذلـك ظـروف الحفـر غير المتوقعـة، والضغـط أو عـدم التجانس في التكوينات الجيولوجية وغيرهـا مـن العوامـل التي تجعل نسـبة نجـاح الأعمال الاستكشافية تتـراوح بيـن 15%:40% بمعنى آخـر أنه في حالة حفر 10 آبـار استكشـافية فإن نسـبة نجـاح الآبار تتـراوح بين 2-4 آبار، هـذا بخلاف تقييـم نتائـج الاستكشاف كونهـا اقتصاديـة أم لا؟ مـع الأخذ في الاعتبار أن معـدل الربـح المسـتهدف مـن الشـركات يختلـف مـن شـركة لأخرى حسـب حجـم وميزانيـة الشـركة وقدرتهـا علـى الإنفاق، وكذلـك خططهـا وتطلعاتهـا، وعلـى الرغـم مـن كل تلـك المخاطـر لا يـزال هناك طلب حقيقي للغاية علـى البتـرول.

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