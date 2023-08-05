إطلاق سراح طفل خطفه شقيقان بسبب المال فى دمياط

نجحت الأجهزة الأمنية فى إعادة طفل مُختطف لأهليته بدمياط وضبط مرتكبي الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) بقيام شقيقين "مقيمين بدائرة مركز شرطة فارسكور" بخطف نجلها (طفل سن 5) لوجود خلافات مالية بين شقيقها والمشكو في حقهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المتهمين وراء ارتكابها. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات وأضافا أنهما قاما بإخفاء الطفل لدى (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة فارسكور).

وباستهداف الشقة محل سكن الأخيرة أمكن ضبطها وتحرير الطفل، وبمواجهتها قررت أن المتهمين مدينان لها بمبلغ مالي، وأخبراها أن لهما مبالغ مالية لدى والد الطفل المختطف وأنهما سوف يقومان باصطحاب الطفل وتركه لديها لحين قيام والده بسداد المبالغ المالية لهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.