12 معلومة عن القاطرة "فهد" الغارقة في حادث تصادم قناة السويس

تواصل هيئة قناة السويس، محاولاتها لانتشال القاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة، بعدما تعرضت للغرق، نتيجة تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND، بالكيلو 51 بمنطقة البلاح.

وحصلت “الدستور” على معلومات عن القاطرة فهد التي تعرضت للغرق بعد تصادمها بالناقلة CHINAGAS LEGEND.

1-تعد القاطرة فهد من قاطرات هيئة قناة السويس العملاقة

2- تعد من أكبر قواطر الإنقاذ البحرى

3-تساهم في إخماد الحرائق

4- يبلغ طولها 34.3

5-يبلغ عرضها 9.57

6-غاطس 5.2

7-بقوة شد 118 طنا

8- تبلغ السرعة المحددة لها 12 عقدة

9-وقع حادث التصادم في نطاق منطقة البلاح

10- أدى الحادث إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه

11-دخول المياه في بدن القاطرة أدى لغرقها

12-كان على متنمها 7 أفراد

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن اليوم السبت، أن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدى إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

يبلغ طول الناقلة 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.



