السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل انخفاض المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز الطبيعى

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول؛ أوابك، انخفض المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنـري بالسوق الأمريكي خلال شهر مايو 2023 إلى 2.15 دولار لكل مليون (وح ب)، المتوسط الشهري لسعر الغاز الطبيعي في مركز هنري الأمريكي، مايو 2022 - مايو 2023.

كما انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليـابـان خـلال شهر أبريل 2023 بمقدار 1.57 دولار لكل مليـون (وح ب)، ليصـل إلـى 13.42 دولار لكـل مـليـون (وح ب)، وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 4.19 دولار لكل مليـون (وح ب)، ليصل إلى 13.43 دولار لكل مليـون (وح ب). 

كمـا انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 0.09) دولار لكل مليـون (وح ب)، ليصل إلى 11.71 دولار لكل مليون (وح ب)، وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في تايوان بمقدار 3.1 دولار لكل مليـون (وح ب)، ليصل إلى 11.09 دولار لكل مليون (وح ب).

الأقطار العربية المصدرة للبترول البترول والثروة المعدنية الصحراء الغربية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول
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