السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رفعت شكيب: قناة السويس الجديدة تدفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى

النائب رفعت شكيب
النائب رفعت شكيب

هنأ النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الشعب المصري بذكرى مرور 8 سنوات على افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أنها من أضخم المشروعات المصرية في السنوات الأخيرة والتي شهدت نجاحات عديدة.

وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن افتتاح قناة السويس الجديدة يعد قصة نجاح لإنجازات الدولة أمام دول العالم بتعزيز قدراتها كمحور عالمي للتجارة، لما حققته من أرقام قياسية غير مسبوقة، كما أنها شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية، وتعتبر مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية لمصر.

وأوضح أن الهدف من إنشاء القناة هو زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة، وتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية فى قناة السويس وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن العبور، وتقليل زمن الانتظار للسفن، مما ينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن ويرفع من درجة تثمين قناة السويس.

وتابع: "بالإضافة إلى الإسهام فى زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي ويرفع من درجة تصنيفها، وزيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن فى القناة لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل"، مؤكدًا أنها خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس، ودفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى، لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي.

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