السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء فعاليات مناظرة تنسيقية الشباب حول "تطبيق حق الكد والسعاية.. مع أم ضد؟"

جانب من المناظرة
جانب من المناظرة

انطلقت منذ قليل، فعاليات مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "تطبيق حق الكد والسعاية.. مع أم ضد؟"، في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

وتتناول المناظرة المناقشة حول ما شهدته جلسة "مشكلات ما بعد الطلاق" في المحور المجتمعي بالحوار الوطني من جدل واختلاف في وجهات النظر حول بعض الموضوعات ومنها اقتراح إقرار تقسيم الثروة المكونة خلال الزواج حال الطلاق أو الوفاة سواء بالتقاضي أو التراضي، والموقف المؤيد والرافض وأسباب كل منهما.

يدير الحوار خلال المناظرة أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في المناظرة؛ المستشار محمد ميزار المحامي بالنقض، وكريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

لمشاهدة المناظرة https://fb.watch/me8pe8RUNP/

مناظرة تنسيقية شباب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تطبيق حق الكد والسعاية الحوار الوطنى المحور المجتمعي
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